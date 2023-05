Si accende Ponsacco, dove si balla Una notte per celebrare l’Insomnia

Il mito dell’Insomnia rivive in una sola notte a Ponsacco, nelle piazze del centro. Ad annunciarlo è il presidente dell’area vasta Confcommercio Pisa, Alessandro Simonelli. La festa del commercio della cittadina del mobile sarà a tema Insomnia, la discoteca diventata simbolo per intere generazioni. "Confcommercio provincia di Pisa comunica che – scrive Simonelli – dopo l’assegnazione del bando pubblico del comune di Ponsacco, questo anno è l’unica associazione organizzatrice della festa del commercio e ha scelto come tema per la festa, in accordo con il suo consiglio direttivo locale e l’amministrazione comunale di Ponsacco, Insomnia. La festa del commercio di Ponsacco rievocherà un luogo che ha reso la cittadina del mobile famosa in tutta Italia. Un locale, l’Insomnia appunto, che attirava giovani da ogni regione del Paese". Un omaggio ai 30 anni dall’apertura della Discoacropoli d’Italia. L’appuntamento è per sabato 10 giugno. Per chi ha vissuto a pieno gli anni ’90 sarà un tuffo nel passato, per i più giovani, invece, sarà rivivere in parte ciò che è stato un locale entrato nella storia, un racconto ascoltato in infiniti aneddoti. "Fin dalla prima edizione della festa del commercio – continua - ormai nel lontano 2008, la Confcommercio ha risposto presente e visto i tanti temi trattati negli anni, dal successo del "Natale d’Estate", passando per "il Mare a Ponsacco" con tanto di riproduzione di spiaggia nel corso Matteotti o "Ponsacco al tempo dei Pirati" e tanti altri ancora, non poteva mancare la notte Disco rievocando i mitici anni ’90 dell’Insomnia. Da presidente area vasta Confcommercio Pisa non posso che essere entusiasta di questo tema".

La festa si svolgerà in tre luoghi di Ponsacco. In piazza D’Appiano ci sarà il palco principale con gli storici dj del locale: Mario Più, Ricky Le Roy, Joy Kitikonti e Luca Masini, con il vocalist, Luca Pechino. Uno spettacolo che andrà avanti dalle 17 all’1 di notte. In piazza San Giovanni protagonista sarà il Principe Maurice che proporrà uno show legato alle contaminazioni teatrali. Maxi schermo in piazza Valli su cui sarà prima trasmessa la finale di Champions League e a seguire saranno proiettati due documentari che parlano della discoteca e di quel preciso momento storico: "Ho sofferto d’Insomnia" e "Mezzanotte-Mezzogiorno". La storia del locale delle Melorie sarà rievocata su corso Matteotti. "Ci sarà un’esposizione fotografica, di repertorio e i flyer, i biglietti e volantini che servivano a pubblicizzare gli eventi del sabato sera negli anni ’90 – continua Simonelli - oltre agli stand gastronomici, agroalimentari, di abbigliamento e accessori, proposti da aziende locali".