Show cooking alla festa “Zonzellando“

Buon cibo, mercatino sotto le stelle, musica live, esposizione di auto d’epoca. È in arrivo "Zonzellando per Riparbella": sabato 24 giugno, dalle 18 in poi, le vie del paese si animeranno per una festa genuina e spensierata, organizzata da Proloco e Comune di Riparbella. Evento clou sarà lo show cooking che dalle 19.30 coinvolgerà gli spettatori in un ‘dialogo goloso’ tra tradizione e innovazione, in una continuità di sapori e ricette che è il segreto della ricchezza di un territorio. Da una parte le tre cuoche della proloco ovvero Ottorina, Ubaldina e Anna, dall’altra Francesca Filippone (nella foto), concorrente di Masterchef 2022. Le zonzelle toscane della tradizione saranno rielaborate ad arte da Francesca che ne proporrà una versione ‘contemporanea’ a base di pannacotta di erbe di macchia, pecorino e miele. Un con tanto di maxi-schermo per apprezzare i piccoli dettagli e traduzione live in inglese per il pubblico straniero. A coordinare e presentare lo show cooking sarà Cecilia Morello, giornalista di Badalì news. Non solo: durante Zonzellando a Riparbella sarà possibile fare shopping passeggiando tra i banchi del mercatino artigianale e del riuso e ammirare la sfilata delle storiche Cinquecento e auto da rally vintage, presenti grazie alla collaborazione con l’associazione Rally Cecina", oltre all’esposizione di auto d’epoca provenienti dal garage personale di Piero Vanni. Lo stand gastronomico della Proloco cucinerà a ciclo continuo: ravioli fritti con salsiccia e patate, polenta al forno con ragù, zonzelline, zonzelle alla riparbellina con melanzane formaggio e prosciutto, frati tutto. Non mancherà la musica: dalle 19.30 in Piazza del Popolo, suoneranno i New Blues Machine.