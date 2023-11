"Servizio di Ritiro Ingombranti Alluvionati: Numero dedicato attivo"

Per il ritiro degli ingombranti alluvionati c’è un numero dedicato che resta attivo anche oggi (0587.299691). È stato organizzato un servizio ad hoc con Geofor per lo smaltimento di rifiuti indifferenziati che possono essere portati autonomamente alla piccola isola ecologica allestita in piazza del mercato oppure lasciati davanti casa chiamando il numero dedicato. Il Comune raccomanda di non recarsi al Centro di raccolta (isola ecologica) di via Don Mei nella zona industriale La Bianca. Il numero del centro operativo (0587.299690) solo per esigenze riguardanti interventi di protezione civile.

E anche ieri sono stanti i cittadini che hanno accatastato lungo i marciapiedi ogni tipo di oggetti e arredamento finiti sott’acqua. Cumuli ovunque, soprattutto nella zona della Bellaria e del centro zona stazione. Molti anche i negozi che hanno dovuto buttare via scatole, contenitori e in alcuni casi anche la merce.