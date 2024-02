Servizio civile universale. Caccia alle candidature

Si fatica abbiamo appreso a trovare candidati. Si rpetono gli appelli da parte di tutti i soggetti. Dalla Caritas, alle Misericordie, finanche ai Comuni. Tant’è che è anche scattata la proroga al 22 febbraio alle 14 per la selezione edei volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile universale. Sono 49 quelli che dovrebbero prendere servizio nei comuni di Santa Croce, Castelfranco, Montopoli, San Miniato, Santa Maria a Monte, Fucecchio, Empoli e Società della Salute Empolese-Valdarno-Valdelsa. I progetti hanno durata di 12 mesi con un orario di servizio di 25 ore settimanali e un assegno mensile di 507,30 euro. Stesso discorso per la Caritas di San Miniato. Il titolo del progetto Caritas è "Al passo con gli ultimi- San Miniato". I posti messi a bando complessivamente sono 6. Le sedi del servizio saranno San Miniato e Ponsacco. Anche la Misericordia di San Miniato rinnoba l’appello ai giovani a partecipare alla selezione.