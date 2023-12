Senza patente sull’auto noleggiata. E sprovvista di assicurazione

SAN MINIATO

Un giovane che non ha mai conseguito la patente e che era già destinatario dell’avviso orale come misura di prevenzione personale da parte della magistratura, è stato trovato alla guida di una macchina presa a noleggio. Due infrazioni in un colpo solo. Così, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di San Miniato l’hanno denunciato alla Procura della Repubblica e hanno sottoposto a sequestro la vettura disponendo l’affido momentaneo a una carrozzeria di fiducia in attesa di restituirla alla società proprietaria. E’ successo nelle prime ore di sabato nel territorio comunale di San Miniato. Tra le altre cose i carabinieri hanno accertato anche che la macchina era sprovvista di copertura assicurativa. Anche la società noleggiante dovrà rispondere di inadempienze. Il giovane è residente nel comune di San Miniato.