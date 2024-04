Doppio appuntamento alla libreria Roma. Domani alle 17.30, "Segni di trame d’oriente": l’autore Chen Jiang Hong sarà ospite in libreria per mostrare e raccontare la sua arte tra viaggio, tradizione e sogno. Il 18 aprile alle 18, direttamente dalla dozzina del Premio Strega 2024, Dario Voltolini sarà protagonista: scrittore e blogger piemontese, parlerà di Invernale (La Nave di Teseo), un libro incisivo come il taglio di una tela di Fontana. L’autore dialogherà alla libreria Roma con Fabio Mendolicchio.