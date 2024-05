Riaperto il primo “spicchio“ in pietra della nuova piazza del Popolo

Un primo ritorno alla "normalità" per il centro storico è arrivato ieri, con la riapertura di via Ser Ridolfo (da mesi una strada senza sfondo) e del tratto, davanti alla chiesa di San Domenico, di piazza del Popolo. Davanti al sagrato, infatti, sono terminate le operazioni di sistemazione, con tanto di nuova pavimentazione in pietra che lascia intravedere qualche sarà il nuovo volto della piazza. Era, quella che si è appena conclusa, la fase più delicata del cantiere iniziato a gennaio, che ha comportato cambiamenti significativi nella viabilità cittadina, e non pochi disagi per residenti ed attività economiche. I lavori proseguono e andranno avanti ancora per giorni, anche se non porteranno – come noto – alla realizzazione dell’intera piazza come inizialmente preventivato. Le criticità riscontrate all’inizio delle opere sui sotto servizi (completante sostituiti) hanno causato rallentamenti significativi del crono programma che aveva fissato per maggio il termine per la conclusione dell’intera operazione "piazza del popolo".

In accordo, Comune e commercianti, hanno stabilito quindi che si sospenderanno i lavori e che la seconda parte della piazza sarà realizzata da gennaio 2025 quando inizierà anche il cantiere per il rifacimento di via via IV novembre fino alla piazzetta del Fondo. Dunque fra poco il cantiere scomparirà da piazza del popolo, la viabilità sarà ripristinata – già da ieri non c’è più il semaforo a regolare il passaggio – e la piazza sarà libera da ruspe ed operai per tornare ad essere usufruibile in vista del lungo cartellone di eventi che caratterizzano l’estate sanminiatese, quando anche il turismo raggiunge uno dei massimi livelli dell’anno. Già in questi giorni – complice il bel tempo – c’è stato movimento in centro storico. Con ieri, nei tratti di piazza liberati dal cantiere, è ripresa la circolazione del traffico veicolare.

C. B.