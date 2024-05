Rifiuta di fare l’alcoltest. Denunciato

Il rifiuto dell’alcoltest vale la denuncia per una utomobilista. Il fatto è accaduto nel Comprensorio del Cuoio. La guida in stato di ebbrezza, seriscontrata dagli accertanmenti, oltre ad essere pericolosa, può costituire un reato. E’ successo nel corso di un servizio specifico dei carabinieri del comando compagnia di San Miniato, per assicurare il rispetto delle norme che regolano la circolazione stradale sulle arterie di collegamento principali e secondarie del territorio di competenza ed a scongiurare scorrette condotte di guida. In questo servizio i militari dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà un conducente, che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per accertare eventuale assunzione di alcool.

Nello specifico, da quanto si apprende, i carabinieri hanno fermato un’autovettura con a bordo tre persone. Il conducente del veicolo, invitato a sottoporsi all’esame alcolemico mediante l’etilometro, si è rifiutato di farlo e ne conseguiva, pertanto, la denuncia in stato di libertà all’Autorità giudiziaria ed il ritiro del documento di guida, poiché patente estera non convertita nell’arco dell’anno come prevede la legge. Anche in questo caso, tuttavia, stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata – in relazione ai reati contestati – dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle autorità competenti.

C. B.