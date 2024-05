Finanziare le imprese. Incontro all’Unione

Nuove opportunità del Fondo Centrale di Garanzia e agevolazioni per finanziare la crescita delle piccole-medie imprese. E’ il titolo dell’iniziativa a cura di Cna Pisa, Finart, Artigiancredito e Banca Popolare di Lajatico e col patrocinio di Unione Valdera nata con l’obiettivo di far conoscere le nuove opportunità del Fondo Centrale di Garanzia e le agevolazioni per finanziare le imprese. Appuntamento a Pontedera mercoledì 8 maggio alle 16.30 all’Unione dei comuni della Valdera, in via delle Brigate Partigiane, 5. Interverranno Francesco Oppedisano (presidente territoriale Cna Pisa), Catiuscia Chellini (vice direttore generale e direttore area commerciale Banca Popolare di Lajatico), Roberto D’Esposito (Artigiancredito), Elena Ciurli (ufficio crediti speciali Banca Popolare di Lajatico), Marco Zarri (Convenzioni Artigiancredito) e Chiara Di Sacco (Area sviluppo economico Cna).