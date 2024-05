I candidati Dem a sindaco si presentano

Una campagna elettorale agguerrita e delicata. E’ la corsa alle amministrative più difficili del dopoguerra ad oggi per il Partito Democratico che deve affrontare opposizioni determinate a ribaltare le situazioni ovunque, in tutti i Comuni del Cuoio dove – lo ricordiamo – alle scorse elezioni politiche, il centrodestra trainato da Fratelli d’Italia, fece una vera e propria vendemmia di voti.

Stasera tutti i candidati a sindaco del centrosinistra presenteranno insieme i loro programmi (modera la serata Gianmarco Lotti). L’appuntamento è alle 21 nella sala al primo piano della Coop La Risorta a Ponte a Egola. Ci saranno: Federico Grossi, in corsa per succedere a Toti a Castelfranco, Mariangela Bucci candidata per rilevare il testimone di Giulia Deidda, Linda Vanni sostenuta dal centrosinistra per diventare sindaco di Montopoli dopo due legislature di Giovanni Capecchi, e Simone Giglioli candidato per il bis alla guida del Comune di San Miniato.

Sarà una occasione per conoscere i candidati Dem da vicino e che si propongono di guidare le comunità. L’iniziativa è dei Giovani democratici della Zona del Cuoio. Al centro ci saranno, appunto, tutte le tematiche cardine dei programmi, con particolare riguardo ai temi del lavoro – vista anche la difficile fase congiunturale che vive l’economia della zona – e la salute, argomento di stringente attualità a livello regionale e nazionale.

C. B.