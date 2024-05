Morte di Franchino, Pechino: "Un vuoto immenso"

"Un vuoto umano e artistico immenso". Poche parole, quello successivo al giorno della morte di Franchino è stato il giorno del silenzio e del cordoglio. Lo ricorda così Luca Pechino, vocalist anche lui vocalist della Metempsicosi. C’è poca voglia di parlare ma solo di piangere e ricordare una guida, un collega, un amico che è rimasto nel cuore di molti.

"Più che un collega Franchino per me è stato come un fratello – il cordoglio di Mario Più, altro dj della Metempsicosi – negli anni ’90 la coppia era Franchino e Mario Più, con lui siamo partiti dalla miseria per arrivare al successo. Ho un bellissimo ricordo di lui, ci vorrebbe una giornata intera per raccontare tutto quello che abbiamo condiviso, ora troppe cose non me la sento di dirle". E sui social le bacheche sono invase dai cult di Franchino, ricordato come un mito, una leggenda che come tali non muoiono mai.