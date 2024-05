La scuola Senza zaino e le uscite a San Donato. Alla scopera del lago

SANTA MARIA A MONTE

Grande successo per l’uscita dei 64 alunni della scuola Primaria Italo Calvino di San Donato all’Oasi al lago. Il plesso ha aderito ormai da molti anni alla scuola Senza Zaino e rappresenta il fiore all’occhiello, in questo ambito, dell’Istituto comprensivo Carducci di Santa Maria a Monte. Accompagnati dalle insegnanti e dal dirigente Alessandro Imperatrice, i piccoli hanno percorso il perimetro del lago alla scoperta di vari aspetti legati all’acqua, osservando la ricchezza di flora e fauna. I genitori hanno raccontato la storia della formazione di questo lago (nato su antico tracciato del fiume Arno deviato da Cosimo de’ Medici, poi diventata zona estrattiva di sabbia). Molto interesse ha suscitato il racconto di Francesco, genitore esperto di pesca, che ha illustrato le diverse caratteristiche dei pesci tipici del lago. É stato anche realizzato un piccolo laboratorio creativo sui pesci. La settimana precedente, sempre nell’ambito delle uscite a piedi organizzate dalle insegnanti in collaborazione con i genitori e la comunità locale, i bambini delle classi prima e seconda erano andati in visita a due orti di famiglie del paese. Tutto questo, nella convinzione che siano da mantenere vive tradizioni e vecchi mestieri.