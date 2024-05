Torna Plastic free. Ritrovo ai Laghi Braccini

Ambiente e volontariato si incontrano domenica 5 maggio grazie a Plastic free onlus per liberare le aree pubbliche dall’inciviltà. Torna di nuovo in azione a Pontedera l’iniziativa ecologica con una raccolta di plastica e altri rifiuti. La zona interessata è quella dei Laghi Braccini, con i volontari che, a gruppi, opereranno su tutta l’area. Ritrovo alle ore 9,30, per un rapido briefing, nel parcheggio fronte lago, lato Tosco Romagnola e poi via alla pulizia, con termine previsto in mattinata. È obbligatoria l’iscrizione all’evento (sul sito di Plastic free onlus), ovviamente gratuita e sono consigliati guanti resistenti, scarpe chiuse e indumenti comodi e idonei alla raccolta, borraccia dell’acqua e cappello.