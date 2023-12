"Segnalammo il pericolo già nel 2018"

Ora ci vogliono le scuse", dice la Lega con Roberto Ferraro (nella foto). Ma per cosa? Da alcuni anni l’amministrazione aveva collocato sul Viale Marconi e sulla Toscoromagnola alcune isole pedonali piazzate nel bel mezzo della carreggiata. "La dimensione ridotta delle due strade, la scarsa illuminazione, la mancata collocazione di divieti di sosta in prossimità dei restringimenti, avevano sempre fatto di queste isole pedonali dei veri e propri elementi di rischio per gli automobilisti", ricorda Ferraro. I rischi vennero sottolineati già nel 2018. Nella estate scorsa un grave incidente verificato in prossimità di una isola pedonale sul Viale Marconi ha coinciso con la rimozione il giorno seguente da parte del Comune delle due famigerate isole pedonali. "Difficile pensare ad una coincidenza – aggiunge Ferraro –. Nonostante questa vicenda però il Comune ha continuato a difendere questo strumento lasciandolo istallato lungo la via Toscoromagnola a La Scala. E’ di questi giorni la notizia che anche sulla Toscoromagnola i due pericolosi “aggeggi” sono stati finalmente eliminati, ovviamente in sordina per non ammettere di avere sbagliato. Potremmo dire che è stata una bella vittoria delle tesi sostenute dalle opposizioni, ma ci limitiamo a dire che è stata una vittoria del buon senso. Coloro che pervicacemente hanno difeso la collocazione di questi dissuasori a dispetto di ogni elementare logica debbono chiedere scusa, non solo ai consiglieri di opposizione che avevano inutilmente denunciato i rischi, ma anche ai cittadini che sono stati le vere vittime di provvedimenti privi di buon senso".