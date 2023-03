Secondaria di primo grado Istituto comprensivo Curtatone e Montanara

Un tema molto dibattuto oggi è il riciclo, l’insieme delle strategie e della metodologia per recuperare materiali utili da rifiuti, al fine di riutilizzarli, anziché smaltirli direttamente in discarica. Questa esigenza nasce dall’aumento dei consumi e dall’incremento dell’urbanizzazione, ponendoci davanti a nuove sfide. Nuove sfide alle quali nessuno può sottrarsi. Proprio nessuno: dai più giovani come noi ai più adulti.

La scuola Curtatone e Montanara, in particolare la Secondaria di primo grado, si sta sempre più interessando al problema, inserendolo nella propria programmazione e della propria offerta formativa annuale e nel quadro degli scambi culturali tra studenti di Paesi diversi.

Durante le varie assemblee di professori e alunni è venuta l’idea di mandare alcuni studenti di terza media in giro per l’Europa, con l’Erasmus. Così, cinque nostri compagni sono andati in Turchia, sia per visitare le bellezze artistiche e paesaggistiche, sia per vedere che cosa stanno facendo per l’ambiente nel paese anatolico. Un viaggio dal doppio significato, quindi.

La nostra è una delle scuole più avanzate dal punto di vista della sensibilità ambientale e del rispetto per la natura. Siamo felici di far parte di questa grande famiglia e comunità educativa così stimolante. Per il progetto ringraziamo in particolare la professoressa Antonella Santerini, oltre ad essere grati alla nostra preside e a chiunque se ne occupi.

Siamo tutti a conoscenza della nostra situazione atmosferica globale, per cui pensiamo che non basti ridire infinite volte le stesse frasi toccanti, senza che qualcosa di profondo ci parta da dentro e ci spinga ad azioni concrete.

Ci chiediamo: com’è possibile che, pensando al futuro buio delle prossime generazioni, non venga il desiderio di agire subito, per evitare il peggio?

Quel qualcosa di non riciclato fa danni, dai più evidenti, ai meno, e uno di questi è proprio il surriscaldamento globale, che produce il cambiamento climatico. Con questo termine si intendono delle variazioni a lungo termine della temperatura e dei modelli atmosferici ideali, con conseguenze irreversibili.

Tali variazioni non accadono solo per causa nostra, ma noi uomini abbiamo sicuramente molte responsabilità. Occorre prestare più attenzione anche alle piccole cose, che, con il tempo, possono fare la differenza. Se non lo vogliamo fare per le altre persone, facciamolo almeno per noi stessi e per i nostri figli.