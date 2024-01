Scuole prese d’assalto dai ladri. Rubati sei computer all’Itis Marconi. A soqquadro gli armadietti del liceo

di Gabriele Nuti

Le scuole superiori del Villaggio scolastico la notte scorsa sono state prese di mira dai ladri. In particolare l’Itis Marconi e il liceo XXV Aprile, i cui edifici sono attigui l’uno all’altro. Vetri sfondati, porte forzate, armadietti messi a soqquadro e sei computer portatili rubati dal Marconi. Al XXV Aprile, secondo quanto riferito dal preside Sandro Scapellato, non sarebbe sparito nulla. Ma questo, molto probabilmente, perché i ladri sono stati messi in fuga dalla vigilanza privata Il Globo che è intervenuta dopo che è scattato l’allarme del liceo.

L’intervento dei vigili giurati al XXV Aprile, secondo quanto reso noto dalla stessa Il Globo Vigilanza, c’è stato ieri mattina alle 4 dopo che "la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione di allarme dall’Istituto scolastico e prontamente ha inviato una nostra guardia particolare armata". La guardia, appena arrivata nei pressi del liceo di Pontedera, ha visto tre persone incappucciate all’interno dell’edificio del liceo e ha avvisato i carabinieri che sono arrivati prontamente in zona. Nel frattempo i tre malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce. Ma la guardia speciale del Globo ha fatto in tempo a prendere il numero di targa della macchina e l’ha fornito ai carabinieri. Partendo dal numero di targa sono in corso le indagini per cercare di risalire agli autori del furto all’Itis Marconi e del tentato furto al XXV Aprile dove sono stati danneggiati armadietti dei custodi alla ricerca di soldi o altri oggetti di un qualche valore.

All’Itis Marconi diretto dal preside Pierluigi Robino i malviventi, con molta probabilità, sono entrati prima che al liceo XXV Aprile. Difficile ipotizzare, infatti, che la banda sia tornata a colpire nell’istituto del Marconi dopo essere stata messa in fuga dal liceo. "Da noi sono entrati sfondando un vetro – le parole del dirigente Robino – Hanno sottratto alcuni pc". Sei, per l’esattezza, i computer rubati, tutti trovati nei laboratori in uso alle classi". Nei giorni scorsi, come si legge qui a fianco, i ladri sono entrati anche nell’edificio dell’Ipsia Pacinotti.

Tre scuole superiori del Villaggio scolastico prese di mira in pochi giorni, due in una sola notte, è un fatto che desta un certo allarme. E’ vero che tutto è successo di notte, e peraltro in un periodo di scuole chiuse per le vacanze di Natale, ma chiaramente c’è una banda che ha deciso di prendere di mira le scuole di Pontedera. Alla ricerca di qualche spicciolo, perché altri valori non ce ne sono. Una banda di balordi. I carabinieri stanno conducendo le indagini anche tramite le immagini delle telecamere di videosorveglianza del Villaggio scolastico.