Scuole di Montecatini Valdicecina. Interventi per 2,8 milioni di euro: "Reperire risorse, la nostra priorità"

Una cifra robusta, due milioni e 810 mila euro, per gli interventi necessari alle scuole del Comune di Montecatini Valdicecina. Da alcuni giorni sono pronti i progetti esecutivi per i lavori da realizzarsi al complesso delle strutture. Ed ecco il prospetto fornito dal sindaco Francesco Auriemma: per la scuola media Donegani (chiusa a inizio anno) servono 1 milione e 180 mila euro, sono 940 mila euro le risorse necessarie per la scuola dell’infanzia Don Milani di Ponteginori, per la scuola dell’infanzia Rodari di Montecatini 153 mila euro e per le elementari di Ponteginori, 537 mila euro.

"A maggio scorso, quando ci siamo insediati dopo le elezioni, abbiamo trovato l’elenco delle necessità strutturali per gli edifici scolastici; segno evidente che da tempo era noto questo elenco la cui sostanza, cioè gli interventi, avrebbe garantito il mantenimento dell’apertura di tutti gli edifici- esordisce il sindaco Auriemma - Si tratta di interventi onerosi e complessi, soprattutto in alcuni casi, e il reperimento dei fondi ha costituito fin da subito una delle nostre principali preoccupazioni". A partire da giugno, poco dopo le elezioni che hanno consegnato il Comune alla lista del sindaco Auriemma, l’amministrazione ha iniziato a cercare soluzioni. "Ci siamo mossi a tutti i livelli, dalla Provincia alla Regione, dai parlamentari nazionali a quelli europei - dice il sindaco - a tutti gli enti è stata resa nota, anche nei dettagli, la situazione in cui gravano le scuole nella speranza che qualcuno venga in soccorso. Un soccorso, per inciso, che poteva essere già parzialmente trovato a febbraio scorso, quando la Regione aveva stanziato fondi per interventi di emergenza sull’edilizia scolastica. Il nostro Comune, allora, non ha beneficiato dei 300 mila euro circa a disposizione, soldi che avrebbero consentito di acquistare i moduli per la Donegani senza attingere alle risorse delle casse comunali, pari a 226 mila euro circa. Non è chiara la motivazione per cui l’ex amministrazione, allora, non ricorse a questa possibilità che avrebbe consentito di risparmiare una somma non indifferente e utile, ad esempio, per intervenire sulle strade comunali".

È stato inviato ai competenti uffici della Regione il progetto esecutivo della scuola media Donegani, con gli studenti che da maggio fanno lezione nei moduli prefabbricati, per ottenere risorse che potrebbero arrivare, se concesse, ad un massimo di 700 mila euro. "Inoltre - conclude il sindaco - abbiamo presentato domanda di partecipazione a un bando nazionale per reperire le somme necessarie per far fronte ai lavori alla scuola primaria di Ponteginori".