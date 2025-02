Scuola Tessieri Il campus degli chef. “Qui tasso di occupazione al 98%”

Ponsacco (Pisa), 8 febbraio 2025 – La mancanza di personale in cucina, fenomeno ormai diffuso in Italia e all’estero, le elevate capacità ottenute durante i corsi dagli allievi e quindi l’ottimo lavoro svolto dai docenti porta la Scuola Tessieri di Ponsacco a poter vantare un 98% di tasso di occupazione che fa invidia alle migliori realtà italiane ed internazionali. Da tutte le regioni del nostro Paese, ed anche da fuori Italia, arrivano studenti e studentesse pronti a perfezionarsi e ad iniziare un percorso lavorativo nel mondo della cucina e della pasticceria. Perché alla Scuola Tessieri piace descriversi come “una sartoria d’eccellenza, dove studenti e studentesse hanno l’opportunità di frequentare corsi di alta formazione e crescita personale personalizzati e su misura”. Ogni anno escono da questo atelier contemporaneo delle arti culinarie oltre 100 studenti e studentesse, molto richiesti dalle cucine e pasticcerie italiane ma anche dall’estero. Ristoranti stellati bussano continuamente alle porte della Tessieri per chiedere personale.

Gli effetti negativi del lockdown di qualche anno fa, con la chiusura totale delle attività, con ricadute drammatiche sul mondo della ristorazione sono tutt’altro che superati. Tanti ragazzi e ragazze che in quegli anni hanno deciso di virare verso altri settori, non hanno fatto ritorno. Le nuove generazioni che in quegli anni avrebbero dovuto formarsi, si sono spaventati dal momento e hanno scelto altro. Gli effetti dei talent show poi si sono affievoliti e aumenta la mancanza la volontà, per la maggior parte dei giovani e giovanissimi, di lavorare nel weekend e nei festivi. Ma la ristorazione – si vede in questi laboratori – è anche un lavoro che con un’ottima formazione alle spalle riesce a dare grandi soddisfazioni, possibilità di viaggiare e pure stipendi più che soddisfacenti.

Scuola Tessieri continua pertanto la sua missione nel formare e trasmettere non solo conoscenze e competenze ma anche la passione, la curiosità, l’entusiasmo necessari nel mondo enogastronomico contemporaneo. Lo stesso turismo è cambiato, quello fatto di crescenti esperienze sensoriali, e richiede sempre più personale altamente formato. Fondatore della scuola è Alessio Tessieri, tra i più importanti cioccolatieri italiani, inventore del cioccolato Noalya, la cui fabbrica del cioccolato si trova a pochi passi dalla scuola. Si tratta di un cioccolato raffinato, frutto dell’esperienza trentennale di Tessieri e di una continua ricerca della qualità e dell’eccellenza del prodotto e del cacao. Alla Tessieri i corsi di alta formazione in cucina e in pasticceria hanno la durata di 7 mesi, di cui 3 mesi a scuola e 4 mesi in stage in strutture di eccellenza in Italia e all’estero. I prossimi corsi di alta formazione di cucina e pasticceria partiranno lunedì 3 marzo e ci sono gli ultimissimi posti disponibili.