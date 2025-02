Raffaella, lady tra i fornelli. Protagonista al Festival: "Sarò a Casa Sanremo"

MASSA MARITTIMAUna trattoria in Borgo, con annesso un grazioso giardino, gestita dai genitori: è nata lì, e lì si è sviluppata la passione di Raffaella Cecchelli per i fornelli e per le delizie della cucina di mamma e papà. È cresciuta modificando, accrescendo e perfezionando quanto di più bello poteva ottenere. E questa passione l’ha portata a vincere tanti premi e riconoscimenti in tutta Italia e perfino all’estero e le Tv, compresa la Rai, la cercano ed è lì, agli appuntamenti dell’arte culinaria, di Uno Mattina, in Rai 2 con Bruno Gambacorta, e poi Alma Tv e gestisce la collaborazione con Diva e Donna.

Ma questa c’è di più che le è capitato, qualcosa di strepitoso: c’è una selezione di 70 cuoche, in arrivo da tutta Italia, e Raffaella entra nel novero delle prime: c’è solo lei a rappresentare la provincia di Grosseto. Una diva ai fornelli e dai fornelli dell’Osteria La Tana dei Brilli, nel cuore del centro storico massetano, a quelli di Casa Sanremo.

"Sono, felice di rappresentare la nostra provincia e tutta la Toscana – ha detto Raffaella – insieme alle altre Lady chef". E, con tanto entusiasmo prosegue: "Questa mi mancava. Mi aspetta una nuova entusiasmante esperienza e cercherò di esse all’altezza della fiducia degli organizzatori. Ancora non sappiamo quale menù dovremo presentare, la direzione del Festival non ci ha detto nulla e per la serata del prossimo 13, se non avrò altre indicazioni, preparerò la mia pappa al pomodoro, la stessa che ho preparato per Alberto il principe di Montecarlo." Sul nome di quale cantante avrebbe piacere di incontrare e offrirgli una sua prelibatezza Raffaella fa una scelta di campanile: "Spero Lucio Corsi, un maremmano come me. Io sarò a ad operare a Casa San Remo mentre una parte delle mie colleghe sarà a Casa Rai e si prevedono intense ore di attività lavorativa per tutte".

Ed in queste ore le arrivano, non solo da parte dei massetani, felicitazioni e compimenti per una lady dei fornelli che in città tutti sapevano di avere, e non a caso nel 2019 le fu assegnato il Grosso Rosa, ma che, proprio per la sua disinvoltura davanti alle telecamere ogni giorno fa entrare nelle case tante leccornie. Ma soprattutto è diventata la Raffaella di famiglia. E ora fornellim puntati al Festival.

Roberto Pieralli