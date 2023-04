Scuola Primaria Giusti Istituto comprensivo Niccolini di Ponsacco

I giovani della nostra generazione, definiti "nativi digitali", usano Internet quotidianamente per giocare ai videogiochi, guardare i social, fare acquisti, studiare, socializzare con i pari. I videogiochi sono uno svago per la mente e anche un modo per stare con gli amici, anche se a distanza. Noi acquistiamo prodotti online per avere il comfort di restare a casa e riceverli velocemente... Usiamo Internet per studiare sugli e-book, fare ricerche, cercare il significato di parole che non conosciamo, vedere video e documentari per approfondire gli argomenti di studio e partecipare alle video lezioni.

Per svagarci comunichiamo a distanza attraverso piattaforme messaggistiche come whatsapp o seguendo gli influencer. Osserviamo però anche alcuni effetti negativi provocati dall’eccessivo utilizzo di strumenti tecnologici all’interno delle famiglie. Per darvene una prova, abbiamo riflettuto sui comportamenti di alcune sorelle e fratelli e abbiamo capito che la tecnologia "colpisce" tutti, a qualsiasi età. Dalle interviste fatte ad alcuni compagni sono emerse soprattutto preoccupazioni per i loro fratelli. Un bambino ha parlato della sorella di quattro anni attratta in modo esagerato da alcuni video. Un altro compagno ha riferito che la sorella di tredici anni è così tanto presa dai social da distrarsi nello studio e per tale motivo i genitori utilizzano un’applicazione per controllare meglio questo comportamento.

Uno dei rischi del mondo digitale è quello di allontanarci dagli amici, dalla scuola, dallo studio, dallo sport e dalla famiglia. Insomma... dal mondo vero! L’uso della tecnologia ti può isolare dal mondo esterno perché, divertendoti, ti fa perdere la cognizione del tempo che passa, per non parlare dei rischi che un’esposizione eccessiva può provocare alla salute, come bruciore agli occhi, sovreccitazione, disturbi del sonno. Questo tempo "rubato" si potrebbe gestire liberamente magari trascorrendolo con le persone che amiamo, ecco perché secondo noi è importante imparare ad utilizzare bene questi strumenti.

A tale proposito può essere da esempio la citazione trovata nel web "Sono rimasto per qualche ora senza connessione internet e ho conosciuto delle persone stupende qui a casa, dicono di essere la mia famiglia". Con l’uso sbagliato di Internet…non si aspetta più! Nel passato i nostri nonni, per ricevere una lettera dovevano aspettare diversi giorni, oppure per comprare un giornale erano costretti a raggiungere l’edicola e magari, nel tragitto, incontravano un amico e scambiavano due chiacchiere. Oggi basta cliccare un tasto. Tutto ciò è veloce, ma toglie il gusto dell’attesa.