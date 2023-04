Scoperto in un’abitazione il bazar della droga

PONTEDERA

Due panetti di hashish per un peso complessivo di circa 160 grammi, 40 dosi di cocaina (44 grammi), 137 pasticche di ecstasy, due bilance elettroniche di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 480 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Tutto questo è stato trovato nel bazar della droga che un rumeno di 30 anni aveva organizzato in casa, a Pontedera. L’uomo – arrestato dai carabinieri della compagnia cittadina – spacciava sia in casa che fuori. Dopo un’attenta attività di indagine i militari dell’Arma sono intervenuti, l’hanno fermato e hanno perquisito sia lui che l’abitazione avvalendosi anche di cani antidroga. Il rumeno è stato arrestato in flagranza di reato. Ieri mattina è stato processato per direttissima in tribunale a Pisa. Il giudice l’ha condannato a 3 anni e 6 mesi, ma nel contempo ha disposto la sospensione della pena con obbligo di firma.

g.n.