Scomparso Piero Conservi. Una vita spesa tra politica. Lupi, carnevale e Misericordia

di Gabriele Nuti

Nel primo pomeriggio di ieri è morto Piero Conservi. Avrebbe compiuto 74 anni il prossimo 11 ottobre. Lascia la moglie Ornella e il figlio Filippo. Il geometra Conservi era uno dei tecnici più conosciuti di Santa Croce e del comprensorio del Cuoio. Ma il suo carisma l’ha sprigionato soprattutto nel volontariato, nell’associazionismo e in politica. Gli inizio con la Democrazia Cristiana fino ai dieci anni come assessore (i cinque del secondo mandato del sindaco Osvaldo Ciaponi e i cinque del primo mandato di Giulia Deidda).

Presidente dei Lupi Pallavolo – di cui era stato anche segretario per circa quindici anni tra il Sessanta e il Settanta con il presidente Sergio Gronchi – e governatore della Misericordia, in passato era stato alla guida del Rotary Club e del gruppo carnevalesco La Nuova Luna e segretario del Comitato comunale festeggiamenti carnevaleschi. Assessore nei due mandati del sindaco Osvaldo Ciaponi e nel primo mandato della sindaca Giulia Deidda, Pierino Conservi ha dato impulso all’organizzazione della Protezione Civile a Santa Croce e anche nel resto del comprensorio del Cuoio. Santa Croce perde una delle sue maggiori figure di spicco dell’ultimo mezzo secolo. Il funerale avrà luogo domani, alle 10,30 in Santa Cristiana. La salma sarà esposta da oggi alle 12 alla Misericordia.

"Un tifoso biancorosso doc, protagonista della vita civile di Santa Croce, appassionato di pallavolo – lo ricordano i Lupi – Ciao Piero, e grazie di tutto". "La morte di Piero Conservi è per me particolarmente dolorosa perché porta via un grande affetto personale e un buon compagno di viaggio di tante avventure – le parole della sindaca Giulia Deidda – Resterai dentro di noi e protagonista di tanta parte della storia della tua Santa Croce". Fratelli d’Italia ricorda la "dedizione e la passione encomiabili" di Conservi per la politica e l’associazionismo. "Politicamente è stato un nostro avversario – ancora FdI – Ma, anche per le sue origini moderate, sempre corretto e leale. Mancherà anche a noi".