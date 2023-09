In fuga a 14 anni, scompare per giorni ritrovata a San Miniato

San Miniato (Pisa), 4 settembre 2023 – E’ stato l’appuntamento con un’amica, nel pomeriggio di sabato, intercettato dai carabinieri di San Miniato, ad interrompere la fuga da casa di una 14enne di Firenze. Il cellulare della ragazzina – di origini straniere – era sotto la lente da giorni, nel Pisano, dopo che il suo apparecchio aveva agganciato una cella in zona Castelfranco. La mamma era nel Comprensorio già da qualche giorno per cercare di riportare a casa la figlia. Ma quell’appuntamento è stato fondamentale per trovarla: i militari l’hanno attesa alla stazione ferroviaria di San Miniato e, quando è scesa dal treno le sono andati incontro insieme al genitore. La giovane mancava da casa esattamente dal 16 agosto, quando fece perdere le sue tracce lasciando la madre nella disperazione. "Ora è a casa, al sicuro – dice la mamma della 14enne –. Non aveva mai fatto una cosa dal genere. Era capitato che stesse fuori un giorno. Ma non così. E’ finito un incubo: non sapevamo dov’era e con chi era, quando l’abbiamo ritrovata era un po’ scossa, ma sostanzialmente serena".

Ma cos’è successo? La minore si sarebbe allontanata da casa – secondo quanto avrebbe riferito lei stessa dopo il ritrovamento – per incontrare giovane (sembra un maggiorenne) con cui era in contatto su Instagram. E sempre secondo questa versione, tutti questi giorni, sarebbe stata in zona, in provincia di Pisa. E sarebbe stata con lui. "Ci ha detto che era andata a trovare un amico – conferma la madre –. Un giovane conosciuto sui social e con il quale non si era mai vista, quindi non un amico vero".

"Nei primi momenti dell’allontanamento da casa – prosegue la madre – aveva risposto a qualche mio messaggio. Poi, nonostante il cellulare fosse ancora acceso, non ha più risposto alle mie chiamate". La madre aveva fatto immediatamente denuncia ai carabinieri di Firenze che hanno subito avviato le ricerche ed affettato accertamenti per individuare la 14enne. Nel frattempo anche il genitore si è dato da fare, ha utilizzato i social come mezzo per diffondere l’appello alla ricerca della figlia. Su Facebook, nelle ore scorse, aveva condiviso un post in cui spiegava che la ragazzina si era allontanata da casa zona Isolotto senza fare ritorno, invitando tutti quelli che potevano riconoscerla a contattare lei stessa o i carabinieri. Poi la donna, appunto, è venuta anche di persona, in provincia di Pisa, per cercarla.

Ora la versione della fuga per incontrare l’amico con cui era in contatto sui social – si apprende – sarà oggetto di ulteriori accertamenti dei militari dell’Arma che, probabilmente, già nella giornata di oggi sentiranno la ragazzina per approfondire la vicenda e capire bene cosa sia successo e come siano andate le cose in queste due settimane di assenza da casa. Intanto il lieto fine.