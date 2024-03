Sclerosi multipla. Colloqui gratuiti il 13 marzo

Fondazione Onda, in occasione del primo giorno della Settimana mondiale dedicata al cervello, organizza l’(H) open day dedicato alle persone con sclerosi multipla (SM), che si terrà il 13 marzo in oltre 125 ospedali del network Bollino Rosa. Per l’Azienda USL Toscana nord ovest hanno aderito all’iniziativa quattro ospedali: Apuane di Massa, San Luca di Lucca, Versilia e Lotti di Pontedera. Anche l’ospedale Lotti, con la sua struttura di neurologia, parteciperà dunque a questo open day dedicato ai pazienti con sclerosi multipla con approfondimenti sulle tematiche di fertilità, gravidanza e post partum.

Nell’ambulatorio Malattie demielinizzanti della neurologia di Pontedera, diretta da Renato Galli, sono attualmente seguiti circa 250 pazienti. Nella giornata del 13 marzo, dalle ore 14.30 alle 17.30, saranno garantiti colloqui dedicati, frutto di una collaborazione tra le competenze neurologiche (Cristina Frittelli e Chiara Pecori, responsabili dell’ambulatorio Malattie demielinizzanti) e ginecologiche (Martina Liut e Roberta Tana, struttura di Ginecologia e ostetricia). Per i colloqui è necessario prenotarsi a [email protected].