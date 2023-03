Schianto tra moto e van Muore un cinquantenne Strada "68" chiusa per ore

VOLTERRA

Il primo sole di primavera coincide con l’ennesima tragedia della strada sulla statale 68 tra Volterra e San Gimignano, in località Montemiccioli. Nello scontro con un van, sul quale stava viaggiando una famiglia straniera in vacanza in Toscana, ha perso la vita un motociclista cinquantenne, Nicola Pittau. Il terribile schianto è avvenuto pochi minuti prima delle 14,30 di ieri, su una delle tante curve della statale che si snoda tra le dolci colline tra la Valdicecina e il Senese. Per il motociclista, residente in Sardegna, non c’è stato niente da fare.

Pittau è morto pochi minuti dopo lo scontro. I soccorritori – sul posto sono intervenuti il medicio e l’infermiere dell’automedica da Volterra e i volontari delle Misericordie di Volterra e Saline – hanno tentato in tutti i modi di rianimare l’uomo. Ma non c’è stato niente da fare. E’ stato chiesto anche l’intervento dell’eliambulanza Pegaso perché a un certo punto sembrava che il cuore del motociclista avesse ripreso a battere e le funzioni vitali stessero dando segni di speranza, ma dopo poco al medico del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso. L’eliambulanza Pegaso ha così ripreso il volo verso Firenze.

La vittima è un cinquantenne di origine sarda del quale non sono state fornite le generalità. L’incidente è avvenuto su una curva. La dinamica è in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine, ma sembra che lo scontro sia avvenuto sulla corsia di transito del van. La salma del motociclista è stata trasferita alla medicina legale di Pisa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Con molta probabilità verrà sottoposta ad autopsia per verificare le condizioni psicofisiche alla guida della moto.

La statale 68 è gestita da Anas i cui tecnici hanno subito provveduto alla chiusura del tratto dove si è verificato l’incidente a causa dello sversamento di olio e carburante dalla moto che è andata quasi distrutta nello scontro con il van. "A causa di un incidente al km chilometro 51,400 nel territorio comunale di Volterra – ha reso noto Anas – la strada statale 68 ’di Val Cecina’ è provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Nel sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimaste coinvolti un furgone e una moto e si registra un decesso. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la viabilità alternativa e consentire la riapertura in sicurezza nel più breve tempo possibile".

La statale 68 è stata riaperta dopo circa quattro ore. Deviato sulle strade secondarie il traffico da Collevaldelsa per Volterra e da Volterra per San Gimignano e viceversa. La "68" è una delle arterie della Toscana più frequentate dai motociclisti, in particolare nelle belle e chiare giornate di primavera, come ieri, e in estate. E, purtroppo, è da sempre anche una delle vie dove si registrano più decessi.