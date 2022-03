"Scatta l’ultimo lotto per via Maremmana"

Affidati i lavori dell’ultimo lotto per la mesa in sicurezza di via Meremmana, l’arteria principale della Valdegola che collega Ponte a Egola con la Serra. "Andremo alla sistemazione della parte centrale della strada – spiega l’assessore ai lavori pubblic Marzia Fattori –. Si tratta di opere per 150mila euro. Se, il cantiere, troverà qualche tratto ancora in buono stato sistemerà solo i dettagli: completo rifacimento invece per le parti che presentano deterioramenti importanti". Con questi ultimi lavori il Comune ha investito in neanche due anni 350mila euro per rendere più sicura una strada importante nella rete viaria e che è stata teatro, purtroppo, anche di incidenti gravissimi. "La messa in sicurezza completa prevede l’asfaltatura, con rimozione del bitume vecchio e nuova una sagomatura della strada in modo da renderla uniforme e sicura – aggiunge l’assessore –. C’è poi la nuova segnaletica orizzontatale con occhi di gatto in grado di delimitare la carreggiata e questo aspetto migliorerà sicuramente la percorribilità della strada da parte delle auto. Infine il taglio alle banchine per il deflusso dell’acqua che dovrebbe portare all’eliminazione di pericolosi ristagni". Via Maremmana è scarsamente illuminata. Ma anche, secondo l’amministrazione, difficilmente illuminabile: "Si tratterebbe di un lavoro enorme – aggiunge Fattori – . Riteniamo che i catarifrangenti istallati sulla carreggiata siano un’ottima soluzione". In via Maremmana perse la vita Raghi Cioni, il ragazzo investito e ucciso nel 2016 su quella strada. Una tragedia – è in corso il processo in tribunale a Pisa, con due imputati, che arriverà a sentenza nelle prossime settimane - che accese l’attenzione anche sull’urgenza di una sistemazione delle tante criticità di quella strada. Carlo Baroni ...