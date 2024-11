"Sbagliato il controllo sulle consulte"

La gestione del sistema consulte nel mirino di Forza Italia. "La consulte rivestono, almeno per noi, un ruolo importante per la valorizzazione delle frazioni – attacca Michele Altini (nella foto) –. Successivamente alla comunicazione del calendario delle convocazioni il centrodestra chiese, esplicitamente, in consiglio comunale che fossero organizzate delle riunioni interlocutorie finalizzate alla ricerca di un nome condiviso.

Ricerca che avrebbe dovuto precedere la nomina del coordinatore". "La volontà di mantenere un controllo centralizzato sulle attività delle consulte territoriali è quanto di più sbagliato e antidemocratico ci sia – attacca il leader azzurro –. Tranne qualche eccezione questo sistema ha contribuito negli anni ad aumentare la distanza tra il potere politico del territorio e suoi cittadini, compreso le associazioni.

Ad avvalorare questa tesi ricordo che il confronto pubblico organizzato a Ponte a Egola durante la campagna elettorale per il ballottaggio tra il sindaco uscente Giglioli e il sottoscritto si incentrò esclusivamente sulle richieste senza risposta, che le varie consulte avevano presentato all’amministrazione.

Questo sistema di controllo da parte dell’amministrazione impedisce alle associazioni e ai cittadini di avere un ruolo più attivo, e partecipativo, contribuendo in maniera determinante ad allontanarli dalla cosa pubblica". Quindi serve "un incontro che dovrà partorire candidature e successive elezioni di un coordinatore condiviso a larga maggioranza".