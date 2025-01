Sassaiola contro il pullman granata. Il sindaco di Sestri chiede scusa

Attimi di panico sabato sera al termine della partita Sestri Levante-Pontedera vinta dalla squadra granata per 1 a 0 e valida per il campionato di serie C girone B. Pietre e biglie di ferro sono state scagliate contro un pullman di tifosi della squadra ospite e hanno mandato in frantumi i vetri dei finestrini. L’intervento delle forze dell’ordine presenti ha evitato il peggio. Indagini sono in corso per risalire agli autori e sono puntate in particolare su un gruppo di giovani che già n passato erano stati destinarari di daspo. A farne le spese, soprattutto la carrozzeria del bus che ha ed ha potuto rimettersi in marcia solo dopo l’intervento dei vigili del fuoco, chiamati per rimuovere le pietre rimaste sul tetto del mezzo.

La società del Pontedera ieri sera ha emesso in serata un comunicato di condanna dell’attacco teppistico al pullman dei tifosi composti per lo più da famiglie, come si legge nel comunicato, che pensavano di trascorrere una trasferta gioiosa al fianco della propria squadra. Anche il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas condanna l’episodio: "Sono costernato per il vile episodio di teppismo verso il bus dei tifosi del Pontedera, mi spiace che pochi cretini possano inficiare lo spirito di ospitalità di Sestri Levante e spero - ha concluso Solinas - che le forze dell’ordine riescano ad identificare gli autori del folle gesto. A nome di Sestri Levante chiedo scusa alla Società calcistica del Pontedera e al sindaco Matteo Franconi, come massimo rappresentate della città.

Altro sport, altri episodi che poco hanno a che fare con il tifo: il giudice sportivo ha comminato 200 euro di multa all’Ambra Cavallini Pontedera, che gioca in B1 femminile di volley e 100 euro di multa alle cremonesi del Fantini Folcieri Ostiano, per "tafferugli a fine gara tra le opposte tifoserie" del 22 dicembre scorso proprio a Pontedera, quando alla fine del match, vinto 3-1 dalle cremonesi, il preparatore atletico ed il viceallenatore furono aggrediti nel tunnel che conduce agli spogliatoi da tifosi pontederesi con calci e pugni mentre il padre dell’alzatrice Sara Colombano fu bersaglio del lancio di una cassa acustica dello speaker, riportando lesioni al sopracciglio che ha richiesto le cure del pronto soccorso.