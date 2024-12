Sarà un magico Natale con il Ccn di Capannoli

CAPANNOLI

La magia del Natale plana a Capannoli con una giornata ricca di eventi e iniziative per grandi e piccini. Domani, domani a Capannoli, dalle 16 alle 20, arriva infatti l’iniziativa Un magico Natale, organizzata dall’amministrazione comunale e dal Centro Commerciale Naturale, in collaborazione con l’asociazione di categoria Confcommercio. Ecco il programma: domenica 8 dicembre è prevista l’apertura straordinaria delle attività commerciali, giochi e laboratori per bambini, oltre alla Casa di Babbo Natale con la possibilità di consegnare la propria letterina. Parteciperanno all’evento natalizio le associazioni del paese che promuoveranno le proprie attività. Sarà aperta anche la biblioteca comunale, con laboratori di lettura per bambini. L’iniziativa si concluderà con un corteo che da piazza Pertini, transitando su via Volterrana, raggiungerà piazza San Bartolomeo.Alla presentazione del’l’evento hanno partecipato la sindaca di Capannoli Arianna Cecchini, la vicesindaca Simona Giuntini, il presidente del Centro Commerciale Naturale Roberto Salvadori, Luca Favilli e Alessandro Simonelli in rappresentanza di Confcommercio e numerosi rappresentanti delle associazioni locali.