San Valentino in miniera. Cena e visita guidata

Luce soffusa, lume di candela, piatti raffinati, atmosfera romantica. Non sono gli ingredienti della classica serata di San Valentino ma alcune caratteristiche dell’evento organizzato alla miniera di Montecatini per venerdì 14 febbraio, in occasione della festa degli innamorati. Il Museo delle Miniere di Montecatini Val di Cecina offre infatti l’opportunità di vivere un’esperienza fuori dal comune: la visita guidata in notturna della miniera seguita da una cena a base di specialità toscane.

"Un evento straordinario nel giorno di San Valentino – spiegano dalla cooperativa Itinera che gestisce il Museo – per una serata romantica o semplicemente per unire la passione della scoperta di un luogo così suggestivo alla buona tavola".

"Dopo il successo della prima edizione, nel 2024 – proseguono – abbiamo deciso di ripetere la serata. Cosa è piaciuto? Il format, la possibilità di fare un’esperienza diversa dal solito. Abbiamo ricevuto 40 prenotazioni, raggiungendo il tutto esaurito in pochissimi giorni". Un viaggio tra aneddoti e curiosità sulla storia della più grande miniera di rame d’Europa.

"Per l’occasione – continuano – abbiamo pensato a una visita diversa della miniera. Abbiamo declinato le storie che questo luogo racchiude seguendo il tema della serata: l’amore. In più faremo un piccolo omaggio a tutti i partecipanti così che ognuno potrà portarsi via un ricordo di questo San Valentino particolare".

Da dove vengono le persone che hanno prenotato? "Qualcuno ha conciliato un fine settimana qui in zona con l’esperienza della cena in miniera, gli altri arrivano da ogni angolo della Toscana, qualcuno anche da Firenze e Pistoia. Grazie al Comune e al ristorante per il supporto nell’iniziativa".

Lo stesso sindaco di Montecatini, Francesco Auriemma, ha presentato sui propri canali social l’evento, nell’ottica di promuovere le attività e le esperienze che offre il territorio. Un’occasione speciale per visitare l’antica miniera di rame, rimasta attiva fino al 1907. Un affascinante modo per conoscere le tecniche di estrazione e le storie dei minatori.

Durante la visita si possono infatti ammirare le strutture ottocentesche legate all’estrazione, le ex laverie, parte delle gallerie percorribili a piedi e gli ex uffici della direzione. L’appuntamento per chi è riuscito a prenotare è per venerdì 14 febbraio alle 19.30 con la presentazione della miniera e la visita guidata delle gallerie a seguire la cena nei locali degli ex uffici a cura del ristorante.

La terrazza sul borgo di Montecatini. In programma ci sono già altre date per cenare in miniera, il 22 febbraio e due appuntamenti nel mese di marzo, l’atmosfera romantica in questi casi però sarà dettata solo dalla magia di un luogo testimone di un lavoro secolare.

Sarah Esposito