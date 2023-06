San Miniato, Festa di San Giovanni con l'accensione dei fuochi e la Mostra Mercato del Tartufo Nero

Il weekend che sta per arrivare sarà ricco di iniziative a San Miniato: venerdì – in occasione della Festa di San Giovanni – tornerà la tradizionale accensione dei fuochi, che avverrà in piazza Duomo; mentre sabato ecco l’appuntamento con Nero d’Estate”"- la seconda edizione della Mostra Mercato del tartufo nero di San Miniato, momento voluto da Fondazione San Miniato Promozione per valorizzare lo scorzone estivo, all’interno del più ampio progetto ribattezzato “San Miniato tartufo tutto l’anno”.

Il 23 giugno verranno appunto accesi i fuochi in piazza Duomo, grazie alla regia del Comitato Manifestazioni Popolari e alla collaborazione della Pro Loco e di Fondazione San Miniato Promozione.