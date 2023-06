San Miniato celebra il Tartufo Nero con 'Nero d'Estate', Mostra, Degustazioni e Animazione

Se Peccioli si è presa la Notte Nera, San Miniato rilancia con il Nero d’estate, la seconda mostra mercato del tartufo nero di San Miniato. La mostra - questo sabato – prevede stand enogastronomici, visite guidate, degustazioni, mercatino delle arti e dei mestieri, spettacoli teatrali, dimostrazioni di caccia al tartufo e animazione per grandi e piccini. E’ un’occasione per far conoscere ai turisti che scelgono San Miniato e il nostro territorio un aspetto meno ma straordinario di questo territorio: i musei aperti fino a tarda notte per visite guidate in ambienti suggestivi, il Conservatorio di Santa Chiara, il Museo della Memoria. Ed è anche un modo per ringraziare i cercatori, i commercianti e chi si fa custode del tartufo nero di San Miniato in tutte le sue accezioni. "Dopo il successo della scorsa edizione, quando Nero d’estate fu il primo verso esperimento di festa dedicata al tartufo estivo – ha detto il sindaco Giglioli : , quest’anno vogliamo consolidare questo appuntamento, facendolo diventare sempre più partecipato. San Miniato offre tartufo tutto l’anno, e la nostra volontà è quella di celebrarlo anche in questo periodo, inserendolo all’inizio del calendario estivo delle iniziative. Ringrazio la Fondazione San Miniato Promozione per l’organizzazione e la cabina di regia e un grazie speciale a tutte quelle realtà che vi collaborano con grande entusiasmo". Marzio Gabbanini (presidente Fondazione Smp) aggiunge : "San Miniato tartufo tutto l’anno è un progetto nato due anni fa: stiamo cercando di valorizzare e creare una tradizione anche del tartufo nero. Quest’anno abbiamo posticipato l’orario, partendo dal tardo pomeriggio". San Miniato sarà in festa dal venerdì sera con il ritorno dei fuochi di San Giovanni.