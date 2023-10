Sala del Bastione inagibile, la Utl trasloca nell’ex Frantoio

Si cambia sede. Le lezioni saranno fatte nell’ex frantoio di via Ser Rodolfo a San Miniato. La sala del Bastione è ancora una vota alle prese con importanti criticità che ne rendono impossibile l’utilizzo. Così l’Università del tempo libero, associazione nata nel 1999 in collaborazione con il Comune di San Miniato, trasloca e almeno questa prima parte dell’anno dovrà farla nella sede provvisoria. Una realtà importante e seguitissima, la Utl di San MIniato – una delle prime a nascere in Toscana e oggi guidata da Maria Grazia Messerini (nella foto) – che propone opportunità di educazione permanente e di aggiornamento culturale, offrendo corsi, attività, visite di studio, viaggi di approfondimento aperti a tutti senza limiti di età e con qualunque titolo di studio. Il primo appuntamento è fissato per giovedì 19 ottobre: il professoressa Giovanni Cipriani (Università di Firenze) terra una lezione su "L’età di Cosimo III dei Medici".