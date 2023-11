Russo Parenti. Il libro sulla sua vita

Presentazione del libro dedicato a "Russo Parenti, storie di una vita incredibile", oggi alle 18 alla Casa delle associazioni in corso Mazzini a Santa Croce. Saranno presenti i curatori Francesco Ciaponi e Jlenia Di Biasi. Parteciperanno Renzo Parenti, figlio di Russo e Osvaldo Ciaponi presidente dell’ANPI di Santa Croce. Presentazione curata dalla sindaca Giulia Deidda e dall’assessore Elisa Bertelli. "La fame, la povertà, la tragedia oggi fortunatamente non ci appartengono ed è per questo che i giovani stanno lontano dai campi di battaglia. Non era il caso", si legge sulla locandina.

ML