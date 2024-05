Rusconi: "Tari aumenta del 20%. E’ colpa delle scelte sbagliate"

SANTA CROCE

"Il consiglio comunale di Santa Croce ha approvato, nonostante il voto contrario di tutte le forze di opposizione, l’ennesimo incremento della tassa sui rifiuti". Lo dice Marco Rusconi, consigliere della minoranza Per un’altra Santa Croce ed esponente di Fratelli d’Italia. "Era il 2012, quando l’amministrazione comunale illustrava alla cittadinanza l’introduzione del sistema di raccolta porta a porta – spiega Rusconi – Un sistema di raccolta che all’epoca costava la cifra esorbitante di circa 2 milioni di euro ma che, a detta degli esperti in materia, avrebbe portato nell’immediato futuro a grossi vantaggi, incluso un costo inferiore. Oggi, a distanza di molti anni, ci troviamo di fronte ad uno scenario ben diverso da quella che era la narrazione iniziale. Nonostante il nostro Comune abbia una percentuale di differenziazione del 70%, al di sopra della media regionale grazie al comportamento virtuoso dei santacrocesi, il costo del servizio si è vertiginosamente impennato". "Il passaggio al gestore unico quali vantaggi ha portato per la cittadinanza? – prosegue Rusconi – Più aziende, più consigli di amministrazione, più poltrone. Risultato, i costi della raccolta rifiuti e le tariffe Tari sono andati, come avevamo infaustamente predetto, alle stelle. Si è lasciato tutto come prima ma sotto il cappello del gestore unico, il servizio di raccolta ha continuato a farlo Geofor diventando una società satellite di RetiAmbiente. Dai famosi 2 milioni di dodici anni fa, si è passati ai 2.884.865 di euro del 2023, cifra portata a 3.161.524 euro per il 2024 e, come se non bastasse, si prevede già portare questa cifra a 3.464.714 euro nel 2025. Significa apportare un aumento alle tariffe Tari stesse del 20% in appena due anni".