Valdera regina delle feste di Natale, è record per la ruota panoramica e per le prime “11Lune d’inverno”

Pontedera, 27 dicembre 2024 – Boom di biglietti strappati in questa prima settimana di ruota panoramica a Pontedera. Novità assoluta per la città della Vespa, la nuova giostra posizionata in piazza Garibaldi è stata senza dubbio l’attrazione più fotografata delle feste natalizie. Da sotto e da sopra. Inaugurata per la prima volta in assoluto sabato scorso il Bella Vista Wheel della famiglia Moruzzi, ruota alta 30 metri e capace di regalare scorci inusuali di giorno e di notte dal mare all’alta Valdera e dall’Appennino a Volterra, seppur con qualche polemica che si porta dietro una novità, è stata presa d’assalto, da pontederesi e non solo. “Siamo molto contenti di questi primi giorni, anche per Natale sono venute tante persone – dice Lorenzo Moruzzi, della famiglia proprietaria della giostra – c’è tanta curiosità, interessamento, ci fanno tante domande. D’altronde è una novità per la città ed è normale che sia così. Sono venute persone di tutte l’età dai ragazzi più giovani alle famiglie, tante famiglie, ma anche tanti anziani. E non solo pontederesi, sono salite persone anche da Pisa e da Empoli. Abbiamo scelto Pontedera perché sotto Natale ha un centro ben allestito, con tante luci e un bel corso con tanti bei negozi. Questa attrazione non tutti i Comuni, per vari motivi, se la possono permettere. Pontedera è un luogo strategico, che può attrarre persone da tanti Comuni vicini. Se diventerà un appuntamento fisso del programma natalizio pontederese? Questo lo diremo alla fine quando faremo un bilancio conclusivo, ma per ora siamo contenti”. La ruota resterà aperta tutti i giorni fino al 26 gennaio. In tanti hanno chiesto informazioni sulla possibilità di prenotare un posto per la mezzanotte del 31 dicembre ma per motivi di sicurezza, vista la concomitanza con il concerto sul piazzone, la ruota quel giorno si fermerà alle 22.30. Concerto di San Silvestro organizzato da Radio Stop Party che vedrà tra gli ospiti Shade e Petit, che richiamerà soprattutto un pubblico giovanile e che avrà bisogno, come sempre in questi casi, di tutte le misure di sicurezza del caso. Non è più una novità, ma una bella e consolidata tradizione, invece l’evento 11Lune d’Inverno che ieri ha richiamato a Peccioli, borgo dei borghi tuttora in carica, centinaia di persone. Tante famiglie e bambini hanno partecipato alle varie iniziative, dai laboratori per i più piccoli agli spettacoli di strada che hanno fatto divertire anche i più grandi. Prossimo appuntamento con 11Lune d’Inverno per l’Epifania, lunedì 6 gennaio, sempre dalle 15 alle 20, con il ritorno delle attrazioni viste ieri e alcune novità.