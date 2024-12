Gira la ruota... panoramica. Nuova di zecca, oggi il debutto

Pontedera, 21 dicembre 2024 – Dal mare a Volterra, dalle colline all’Appenino. Scorci della Valdera per una vista inusuale. I primi giri della nuova ruota panoramica installata in piazza Garibaldi (piazza dei pini) partiranno dal primo pomeriggio di oggi. Si tratta di una ruota nuova di zecca, la Bella Vista Wheel, portata a Pontedera dalla famiglia Moruzzi, storica famiglia di giostrai. Doveva essere già pronta da qualche giorno, ma essendo la prima installazione in assoluto di questa giostra ci sono stati dei ritardi nell’arrivo di alcuni componenti.

“Per questo abbiamo deciso di prolungare la permanenza, resteremo fino al 26 gennaio” dicono i gestori. Nei primi giorni della settimana sono arrivati gli autotreni con i pezzi della giostra, destando fin da subito lo stupore, la curiosità ma anche le polemiche di residenti, cittadini e passanti. Dall’intasamento del traffico fino all’ultima polemica, quella relativa allo strofinamento della giostra con alcuni rametti dei pini vicini, che di fatto non ostacola il corretto funzionamento della ruota. “Neanche per una ruota panoramica – scrive il sindaco Franconi su Facebook – manca la giostra delle dichiarazioni: quelle che impastano il vigore polemico con il livore politico.

Per questo la prospettiva schiacciata di un pino che incastra il movimento della ruota può generare una battuta salace ma non una presa di posizione politica (a meno che per taluni non vi sia differenza). Per questo il corifeo ambientalista che s’allarma per “la spuntatura” di qualche cespuglio d’aghi sembra più pertinente alla commedia che alla tragedia a cui s’atteggia”. Nei feriali sarà aperta con orario 15.30-22 mentre nei festivi 10.30-22.30 e oltre. Il prezzo è di 8 euro intero e 6 euro ridotto (sotto 1.20 m), per i residenti è di 5 euro.

