Rugby, primo torneo. Centro Bellaria capitale: "Per nuove amicizie"

PONTEDERA

Sarà un’occasione per confrontarsi con squadre lontane e lontanissime ma soprattutto per allacciare rapporti e far nascere nuove amicizie. Sabato 22 febbraio, dalle ore 14, agli impianti sportivi della Bellaria di Pontedera si terrà il primo Torneo Città di Pontedera di rugby riservato agli Under 14. Oltre ai padroni di casa del Bellaria Rugby, ci sarà il Nea Ostia Rugby, il Rugby Vesuvio da Napoli e i francesi del Red Star Rugby. Sarà l’occasione per i pontederesi di ricambiare l’ospitalità con i parigini, che un anno fa li ospitarono sotto la torre Eiffel.

"Quello dello scorso anno fu un momento sociale molto bello, di scambio culturale ma non solo perché nascono rapporti ed amicizie – dice Matteo Casalini, dirigente del Bellaria Rugby –. Ringraiziamo il Comune e Alilaser per la realizzazione dei premi per i ragazzi". E non sarà l’unico torneo organizzato dal Bellaria Rugby. Il 13 aprile ci sarà anche il primo Torneo Città di Pontedera riservato al Minirugby.