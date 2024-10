Rsa, una festa magica per i nonni. Danze orientali e bolle di sapone. Evento di successo a I Poggetti

Un momento di festa. perchè le feste fanno bene e consentono, anche a realtà come le Rsa, di aprirsi al territorio. E quindi c’è stata ancora un’iniziativa importante e partecipata nella struttura "I Poggetti" nel comune di Fauglia. La festa é stata aperta dalla direttrice Fabiana Angioli ed hanno partecipato la dottoressa Laura Guerrini, direttrice dei servizi sociali dell’Asl Toscana nord ovest, il sindaco di Fauglia Alberto Lenzi, la presidente dell’Sds Zona Pisana Giulia Guainai, l’assessore Petra Molfettini e l’assessore Vanessa Carli comune Collesalvetti. Il filo conduttore della giornata è stato la magia e sono intervenuti due artisti ad intrattenere ospiti e pubblico: Sara Bozzi, maestra di danza medio orientale e Fabio Saccomani maestro dell’arte delle bolle di sapone.

La struttura, oltre a laboratori personalizzati e di gruppo gestiti dalle educatrici che si svolgono quotidianamente, organizza feste con regolarità per aprirsi al territorio poichè questoè noto quanto giovi al benessere psico-fisico dei pazienti. In questa giornata a tema magico, come sottolineato dalle educatrici della struttura, "la magia é stato il pretesto per ribadire l’intento che da sempre ci anima – hanno detto – quello dell’Unione dell’amicizia, dell’ascolto e dell’empatia, che forse sono davvero l’essenza della magia".

La Rsa accoglie pazienti, sia convenzionati che privati, non autosufficienti stabilizzati, oppure che necessitino di recupero delle condizioni di salute o delle autonomie. "I Poggetti" opera in stretta collaborazione con i presìdi ospedalieri e territoriali accreditati, collabora a titolo volontario per la progettazione e il miglioramento continuo delle Rsa, come il recente Sistema di Valutazione delle Performance patrocinato da Regione Toscana in collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.