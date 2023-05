"Rsa lasciata al suo destino"

"E’ sintomatico che nel momento più difficile nella vita della Rsa Santa Chiara, questa venga abbandonata dal suo presidente Angela Piccicuto, promossa o rimossa per andare a coprire il buco lasciato dalle dimissioni di Eleonora Salvini. Probabilmente il Pd è a corto di persone, e purtroppo a corto pure di competenze – duro il commento della Lega sul nuovo assessore al welfare Piccicuto che, per ricoprire il ruolo, lascia la presidenza della Rsa - Non sappiamo per quali meriti Piccicuto diventi assessore: la gestione di Santa Chiara è un disastro, e l’apertura a un centro di accoglienza per profughi, in questo periodo, sarà il colpo di grazia, perché le leggi adesso sono più stringenti rispetto al passato. Mentre attendiamo il nuovo presidente del Santa Chiara, istituto abbandonato al suo destino, auguriamo buon lavoro a Piccicuto".