Rottura nel centrodestra "Perché Parrella voleva Del Grande senza deleghe"

SANTA MARIA A MONTE

L’affondo alla cena a sostegno di Manuela Del Grande, candidata sindaco di Santa Maria a Monte Sempre, lista civica appoggiata dal centrodestra unito (Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega) l’ha sferrato Marco Rusconi, coordinatore provinciale di Fratelli dItalia. Rusconi ha reso noto ufficialmente il perché la coalizione Santa Maria a Monte Viva – che governa Santa Maria a Monte dal 2013 con Ilaria Parrella sindaco per tutti e dieci gli anni – si è spaccata.

"Durante il tentativo di mantenere unita la squadra che ha governato negli ultimi dieci anni – ha detto Rusconi – ci sono state delle divergenze incolmabili con il sindaco uscente. Parrella aveva proposto condizioni intollerabili per appoggiare la candidatura di Manuela, come il fatto che la Del Grande, seppur sindaco, non avrebbe dovuto ricevere nessuna delega. Inoltre in lista avrebbe voluto mettere quattro persone scelte da lei. Naturalmente proposta inaccettabile, perché Del Grande avrebbe rischiato il commissariamento quando l’attuale sindaca l’avesse deciso, per poi ripresentarsi per il terzo mandato". Un sindaco, in sostanza, senza poteri, o con poteri ridotti. Proposta che Del Grande e i partiti che la sostengono, oltre che le rappresentanze civiche, hanno respinto.

"La cena con i cittadini – organizzata dalla nostra lista civica Santa Maria a Monte Sempre, si legge in una nota – a sostegno della candidata sindaco Manuela Del Grande, si è rivelata un successo travolgente con la presenza di ben 178 commensali desiderosi di incontrare la squadra della lista e conoscere le loro idee per il futuro del paese. La serata è stata caratterizzata da un clima di grande affetto, stima e fiducia nei confronti di Manuela, la quale ha dimostrato di avere le qualità e le competenze necessarie per guidare Santa Maria a Monte verso un futuro migliore. L’entusiasmo e la partecipazione dei cittadini alla cena con i candidati ha dimostrato l’attenzione e interesse che la comunità di Santa Maria a Monte nutre verso la politica locale. Il pubblico ha accolto con affetto le parole della candidata sindaco, sottolineando la sua esperienza e la sua competenza, ma soprattutto la sua capacità di ascoltare e comprendere le loro esigenze".

"Anche in quest’occasione – conclude la nota della lista Santa Maria a Monte Sempre – abbiamo dimostrato di avere una squadra solida e coesa, composta da persone competenti e appassionate che hanno a cuore il futuro della nostra comunità e la serata ha creato un momento di aggregazione, che ha fatto emergere un’energia positiva condivisa da tutti".