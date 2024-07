Rogo nel capannone della carta. In campo le indagini di Arpat: "Sotto le lente i campioni prelevati"

I campioni prelevati sono attualmente nei laboratori Arpat per le analisi. Sono le indagini tecniche di rito sull’incendio che si è sviluppato sabato scorso nell’impianto di selezione carta e cartone della Geofor a Pontedera in località Gello. L’incendio prese origine nell’area adibita allo stoccaggio di cartone da selezionare, per poi divampare all’interno del capannone provocandone un serio danneggiamento. Tanto che servirà ancora tempo per capire la possibilità di recupero del capannone. La priorità, una volta scattato l’allarme, è stata lo spegnimento dell’incendio, la messa in sicurezza dell’area e la riorganizzazione da parte dell’azienda – una realtìd’eccellenza nel territorio nella gestione dei rifiuti urbani – del servizio di raccolta porta a porta della carta. Il fumo, sviluppatosi in direzione Nord-Nord Est è stato posto rapidamente sotto controllo dai vigili del fuoco intervenuti in forze e le acque di spegnimento – precisa Arpat nella nota – non sono fuoriuscite all’esterno dell’impianto. Per far sì che l’incendio non si propagasse ai limitrofi capannoni e impianti sono stati, appunto, impiegati numerosi mezzi antincendio del comando di Pisa e dei distaccamenti teritoriali. Una volta possibile l’accesso in sicurezza nell’area, il personale dell’Arpat si è recato sul posto per verificare lo stato dei luoghi e l’idoneità del sito in cui stoccare la carta e per prelevare alcuni campioni da sottoporre ad analisi, "per escludere completamente – si legge nelle nota – la presenza di amianto nelle coperture interessate dall’incendio, vista anche la documentazione acquisita e fornita dall’azienda"-

C. B.