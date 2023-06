"Rock & Peace" Musica e gioia per solidarietà

Musica e divertimento per beneficenza. Si ripete la festa "Rock & Peace" a Forcoli in programma domani in piazza Brunner a partire dalle 17.30 fino a tarda sera. Un evento per tutti, grandi e piccini con musica, laboratori, attrazioni e così via. Il paese di Forcoli sarà chiuso dal parcheggio delle poste (che resta utilizzabile) fino alla banca. "Lo scorso anno riuscimmo a devolvere fondi che vennero poi portati direttamente in Ucraiana – dice il primo cittadino di Palaia, Marco Gherardini – quest’anno l’ambizione è quella di ripetersi in termini di partecipazione e condivisione con uno scopo altrettanto nobile. Lo spirito di squadra in questo anno si è ulteriormente rafforzato con il coinvolgimento di tutte le associazioni paesane e dei commercianti". Lo scopo è quello di reperire fondi per l’Associazione Italiana contro le Leucemie-linfomi e mieloma. "Più persone riusciamo a coinvolgere e più fondi riusciremo a raccogliere – l’obiettivo di Giovanni Giannoni, uno degli organizzatori – per questo abbiamo organizzato eventi per persone di tutte le età. Dai laboratori didattici e il mago delle bolle per i più piccoli, allo schiuma party per i più grandicelli fino ai dj set e così via. Ci sarà anche lo street food, il grande rock ed un raduno di Harley Davidson". A fare da tramite tra l’evento ed Ail ci sarà una delegazione dell’associazione I Love Vale, rappresentata da Egizia Luci. A dicembre scorso è venuto a mancare proprio a causa della leucemia, Marco Rossi del Jolly Forno, molto conosciuto in paese e padre della volontaria Rachele Rossi. "Anche a lui non venne trovata una cura – ha detto – purtroppo c’è ancora poca conoscenza della malattia, da qui l’importanza di sostenere la ricerca". "Questi ragazzi – dice Marika Guerrini assessora alla cultura riferendosi agli organizzatori – oltre che ad investire il loro tempo libero per offrire un qualcosa di molto bello alla nostra comunità, devo dire che ci hanno messo il cuore e noi siamo orgogliosi".