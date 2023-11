Roberto Salvadori alla guida del Ccn

È Roberto Salvadori, classe 1982, titolare dello storico Mobilificio Salvadori di Capannoli, il nuovo presidente del Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro Belvedere. Salvadori, che ricopriva la carica di vicepresidente del Ccn, è stato votato all’unanimità dal consiglio direttivo riunito nella sala consiliare del Comune di Capannoli. Un cambio di guardia dopo l’uscita di scena di Silvia Rocchi che ha lasciato la presidenza per candidarsi a sindaco alle prossime elezioni comunali supportata da una lista civica.

"Ringrazio tutti i componenti del consiglio direttivo per la fiducia e la presidente uscente Silvia Rocchi per lo straordinario lavoro svolto in questi anni – sono le parole di Salvadori – Vogliamo proseguire sul solco delle iniziative portate avanti in questi anni, non solo per quanto riguarda gli eventi, a partire da quello del prossimo Natale, ma anche per nuovi progetti di valorizzazione del territorio. Sarà fondamentale parlare non di individualità ma di “noi”, agendo come una vera squadra: siamo convinti che Capannoli e Santo Pietro Belvedere abbiano grandi potenzialità di sviluppo, sia commerciale che turistico, e lavoreremo proprio in questa direzione".

"Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente e alla sua squadra" afferma il direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli. Auguri di buon lavoro a Salvadori giungono anche dalla sindaca Arianna Cecchini: "In bocca al lupo al nuovo presidente per la sua elezione, alla quale seguirà un allargamento del direttivo in modo da dare ulteriore sostegno ai commercianti già a partire dalle attività natalizie, sempre con il sostegno dell’amministrazione comunale".