Rivoluzione parcheggi. Ecco il maxi piano Siat. La giunta dà il via libera

Diventa realtà il maxi progetto di partenariato tra Comune di Pontedera e Siat, società che gestisce il servizio parcheggi in città. Un piano racchiuso in tavole e documenti presentati alla fine di febbraio in Comune e che la giunta guidata dal sindaco Matteo Franconi ha dichiarato essere "di interesse pubblico, fattibile e conveniente" dopo il via libera tecnico degli uffici. Un piano che adesso dovrà passare in Consiglio comunale per ciò che comporta le modifiche al Dup (documento unico di programmazione). Ma in cosa consiste nel dettaglio la proposta? In primis ci sono alcune variazioni su quelli che sono gli attuali stalli blu. Diventano a pagamento i 33 posti del parcheggio della Madonnina, unica zona franca rimasta in centro, e anche quelli lungo via Brigate Partigiane. Tra le novità introdotte nelle tariffe c’è la sosta di cortesia valida in tutti gli stalli del quadrilatero del centro. E poi la nuova regolamentazione con varchi elettronici della ztl in centro, in maniera simile a come succede adesso per la zona del villaggio scolastico.

Sette saranno i varchi elettronici: in via Gotti, via Lotti, via Palestro, via Roma, via XX Settembre, via Corta e via Castelli. Questi comporteranno anche delle modifiche della viabilità interna al centro storico. L’altro punto centrale del progetto è l’area a sud est, tra la ferrovia e l’ospedale, zona adesso colpita dai disagi causati dalla chiusura dei parcheggi su viale Piaggio. Diventano a pagamento i 60 stalli del parcheggio di via Maestri del lavoro e 43 stalli i via Fantozzi, accanto al Cup, mentre 53 rimarrebbero a sosta gratuita. Rivoluzione per il comparto residenziale sud-est ferrovia, a nord delimitato dal viale IV Novembre, ad est da via De Gasperi 8 (esclusa), ad ovest da via Roma, a sud da viale Europa (escluso). Qui è prevista l’introduzione della sosta a disco orario di due ore, ad eccezione di residenti e operatori economici. "Il quadrante – si legge nella proposta – è interessato a sua volta da un intervento di riqualificazione del Viale IV Novembre, con realizzazione di nuova pavimentazione del piano viario, rifacimento dei marciapiedi e pista ciclabile, stalli di sosta e nuova piantumazione in sostituzione delle attuali piante".

Infine ci sono le riqualificazioni proposte da Siat: la completa ripavimentazione dell’area Ztl che comprende tutte le vie limitrofe e adiacenti a Corso Matteotti con copertura di un’area di circa 10mila mq. E poi l’intervento ai due parcheggi di servizio della biblioteca e di via Maestri del Lavoro, con il recupero strutturale delle campate e delle logge. Infine Siat calcola le entrate e le uscite del progetto. I ricavi medi annui (al netto dell’aliquota Iva) sono pari a 1.888.510 euro con incremento del 10% dal deciso anno e di un ulteriore 5% a partire dal 15esimo anno. A fronte di un totale di investimenti privati che ammonta a 6.471.561 euro. Si specifica, inoltre, che è prevista la corresponsione al comune di Pontedera un canone pari al 35,00% dei ricavi realizzati su base annua.