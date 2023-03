Ritratti ribelli di donne, la mostra che “parla“

Una mostra sulla condizione femminile e sul valore delle donne che diventerà spunto di riflessione per gli studenti. La celebrazione dell’8 marzo è stata organizzata dalle associazioni Arci Rinascita e ViviTeatro nei locali di Villa Elisa a Ponsacco per presentare la mostra multimediale e interattiva dedicata alla vita e alle opere di grandi personalità femminili della storia. La mostra, da titolo Ritratti ribelli, formata da una serie di ritratti di grandi donne del passato che hanno portato innovazione in diversi campi: astrofisica, musica, educazione, fisica, chimica, sarà portata nelle scuole del comune di Ponsacco, per presentare alle bambine e ai bambini il valore delle donne. La novità è che i fruitori della mostra non saranno passivi ma avranno un ruolo centrale, autonomo e personale nella selezione e nell’esplorazione dei contenuti. Ogni cornice, posizionata su un apposito piedistallo, avvierà una breve video che racconta la vita e le opere della donna ritratta nella cornice. In una seconda fase gli studenti saranno guidati dagli esperti delle due associazioni, nella creazione di nuovi ritratti: nuove figure femminili importanti nelle loro vite, come mamme, nonne, insegnanti, arricchiranno la mostra.