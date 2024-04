Rissa tra una ventina di ragazzi. Tutti identificati

Una ventina di ragazzi, tutti minorenni, sono stati identificati dalla polizia per una rissa scoppiata all’esterno del Cineplex. E’ successo ieri pomeriggio poco dopo le 17. Il gruppone di adolescenti ha iniziato a offendersi e picchiarsi per motivi che vengono definiti futili. "Roba da ragazzi". Forse un apprezzamento per una ragazzina o forse altro. Sta di fatto che nella zona sono arrivate le pattuglie della polizia dal vicino commissariato di piazza Trieste e poi le auto dei carabinieri e della polizia locale con militari e agenti a supporto. La rissa è stata sedata a fatica dai poliziotti intervenuti per primi e poi la situazione è stata riportata alla normalità anche grazie all’arrivo delle altre pattuglie. Una ventina, come detto, i ragazzi identificati. Tutti minorenni. Nessuno è rimasto ferito. Sono stati identificati sul posto e verranno informate le famiglie. Tra loro qualcuno più esagitato. Ma tutti, alla fine, pare abbiano capito di aver sbagliato e che a nessuno conviene tornarci sopra nei prossimi giorni.