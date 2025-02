Ripristino linea Saline-Volterra. Il sopralluogo con le ferrovie. Demolizione al via delle “baracche“

Un sopralluogo sul tracciato della vecchia ferrovia Saline-Volterra, con l’avvio delle procedure di demolizione che segna un ulteriore passo in avanti per il ritorno del collegamento su ferro dal capoluogo alla frazione. Si è tenuto nelle scorse ore un importante sopralluogo sul tracciato della vecchia ferrovia Saline-Volterra, alla presenza del sindaco Giacomo Santi, del consigliere comunale Roberto Tamburini, dei tecnici di FS Sistemi Urbani S.p.A. e dei tecnici del Comune di Volterra. L’incontro ha consentito di valutare lo stato dell’area che, tempo fa, era stata delimitata dalla caratteristica rete arancione, segnalando così l’inizio delle operazioni di messa in sicurezza e futura riqualificazione. Durante il sopralluogo, è stato confermato che nell’area in questione verranno attivate le procedure per la demolizione delle strutture che negli anni sono state costruite, con l’obiettivo di recuperare e valorizzare l’area circostante.

"Si informa inoltre che, in questa fase, tutti coloro che hanno materiale da ritirare dall’area circoscritta dovranno provvedere al recupero nel più breve tempo possibile, al fine di agevolare le operazioni di demolizione - precisano il sindaco Giacomo Santi e il consigliere comunale Roberto Tamburini - L’amministrazione comunale e FS Sistemi Urbani S.p.A. restano a disposizione per ulteriori informazioni e per fornire il supporto necessario al corretto svolgimento delle attività previste". Nel dicembre scorso, ricordiamo, una svolta decisiva sul fronte della rinascita della ferrovia: il Mit, più precisamente il dipartimento per le infrastrutture e trasporti, siglò nero su bianco un passo storico per la rinascita della linea ferroviaria Saline-Volterra cancellata dal 1958. Un atto che è andato a sancire l’interesse condiviso per la valorizzazione della tratta, riconosciuta, nel documento del dipartimento ministeriale, trasmesso al gruppo FS, tra cui RFI e Fondazione FS. nel suo significativo valore storico e paesaggistico. Una linea che è stata considerata potenzialmente idonea per essere inclusa nel novero delle tratte ferroviarie turistiche. Al fine di poter valutare l’effettiva fattibilità e sostenibilità della riattivazione della linea, nel documento del Mit dello scorso dicembre, era stato richiesto al gestore di volersi attivare per lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica ai fini di un’eventuale classificazione della linea, quale turistica.

I.P.