"Rilanciamo il mercato dell'antiquariato a Bientina: BientinAntiquaria"

Anche le tradizioni possono rinnovarsi. Ecco perché a partire da domenica prossima, il consueto appuntamento bientinese con il mercato dell’antiquariato si sposterà in piazza Martiri della Libertà e vie adiacenti e sarà ancora più ricco. Non solo, il rinnovamento cambierà anche il nome che da Mercato dell’Antiquariato di Bientina diventa BientinAntiquaria.

Un’evoluzione importante per uno degli appuntamenti storici della tradizione antiquaria toscana e non solo, che vedrà l’iniziativa trasferirsi dall’attuale ubicazione nelle Piazze dei Borghi, in Piazza Martiri della Libertà e vie adiacenti (Via Gerini, Via Santi Moroni, Via Matteotti).

BientinAntiquaria sarà gestita dal Comune di Bientina insieme ad Etruria Eventi, si svolgerà ogni quarta domenica del mese e sarà ancora più grande e variegata. Con un centinaio di espositori coinvolti, la rassegna mira a consolidarsi sempre più come punto di riferimento per i numerosi appassionati del genere che potranno trovare tra i banchi sempre più pezzi di antiquariato, rarità, curiosità, modernariato, vintage, collezionismo e molto altro.

"Rilanciare il mercato dell’antiquariato a Bientina è una delle sfide del nostro programma di mandato – dichiara il sindaco Dario Carmassi - Ci siamo chiesti come farlo e abbiamo scommesso su due assunti: dedicargli solo la domenica, per ottimizzare gli sforzi di gestione e collocarlo al di fuori delle grandi piazze dei borghi, così da lasciare quelle stesse piazze disponibili per il parcheggio. In questo modo il mercato tornerà ad essere ben inserito nel tessuto urbano sociale e commerciale e potrà tornare a brillare. Esattamente come un grande albero si rafforza dopo una oculata e amorevole potatura".