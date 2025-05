Salvaguardia delle mura, l’allarme: "Piante infestanti e pioggia compromettono la loro salute"

VOLTERRA

La città di Volterra, con i suoi tremila anni di storia, custodisce un patrimonio inestimabile: la cinta muraria duecentesca e importanti resti delle mura etrusche, tra le più estese d’Etruria. Tuttavia, oggi queste testimonianze del passato sono seriamente minacciate dalla loro stessa fragilità. Ecco l’Sos del gruppo consiliare Coalizione Volterra Civica, ad un anno esatto dal crollo delle mura medievali di San Felice. "Dagli agenti atmosferici, come acqua e piante infestanti, agli interventi dell’uomo non sempre rispettosi, le mura vivono una condizione di precarietà che rischia di compromettere irreparabilmente il loro stato di conservazione. Non sono solo le mura a essere in difficoltà: anche molti monumenti e diverse strade della città mostrano i segni delle mancate manutenzioni del passato e di una regimazione idraulica insufficiente – scrive la Coalizione guidata da Francesca Giorli. Per cercare di invertire questa tendenza e tutelare il patrimonio storico e la sicurezza dei cittadini, il gruppo di opposizione Volterra Civica ha presentato in consiglio comunale una proposta. Si chiede un impegno annuale di 180 mila euro destinati al monitoraggio costante, alla pulizia e a progetti mirati per mettere in sicurezza le mura e le zone murarie più fragili della città. L’obiettivo è creare un ciclo virtuoso di interventi che garantiscano la tutela dei monumenti e la sicurezza delle persone nel tempo.

"Vogliamo che questa richiesta diventi un movimento continuo - afferma la capogruppo di Volterra Civica, che prosegue - le mura non sono un dono degli antenati, ma un prestito che dobbiamo restituire alle future generazioni. Tuttavia, alla presentazione della proposta, la maggioranza ha mostrato sorpresa e disorientamento, come se si trattasse di un argomento estraneo alla cultura o all’identità cittadina". La capogruppo ha quindi chiesto di rinviare la discussione al prossimo consiglio comunale. "È deludente che non si sia avuto il coraggio di affrontare subito questo tema così importante - commentano da Coalizione Volterra Civica - Ma aspettiamo con fiducia che nella prossima seduta". L’appello della compagine di opposizione risuona forte e chiaro: "preservare le mura significa tutelare la nostra identità storica e garantire un futuro sicuro per tutta la comunità".

I.P.